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Внаслідок вибуху авто ОБСЕ було поранено двох членів СММ, загинув - один

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу терористами автомобіля ОБСЄ загинув один та було поранено двоє співробітників Спеціальної моніторингової місії. Про це повідомляється на сторінці ОБСЄ у Facebook, передає УНН.

“СММ ОБСЄ може підтвердити, що патруль, який складався з шести членів на двох броньованих машинах потрапив у серйозний інцидент. Патруль їхав у безпосередній близькості від населеного пункту Пришиб, у районі, неконтрольованому урядом у Луганській області. У результаті один член патруля помер, двоє були госпіталізовані”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, Голова ОБСЄ Себастіан Курц підтвердив, що внаслідок вибуху цього авто один співробітник СММ загинув та одного було поранено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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