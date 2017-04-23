Внаслідок вибуху авто ОБСЕ було поранено двох членів СММ, загинув - один

“СММ ОБСЄ може підтвердити, що патруль, який складався з шести членів на двох броньованих машинах потрапив у серйозний інцидент. Патруль їхав у безпосередній близькості від населеного пункту Пришиб, у районі, неконтрольованому урядом у Луганській області. У результаті один член патруля помер, двоє були госпіталізовані”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, Голова ОБСЄ Себастіан Курц підтвердив, що внаслідок вибуху цього авто один співробітник СММ загинув та одного було поранено.