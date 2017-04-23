В результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один

"СММ ОБСЕ может подтвердить, что патруль, состоящий из шести членов на двух бронированных машинах попал в серьезный инцидент. Патруль ехал в непосредственной близости от населенного пункта Пришиб, в районе, неконтролируемом правительством в Луганской области. В результате один член патруля умер, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, Председатель ОБСЕ Себастьян Курц подтвердил, что в результате взрыва этого авто один сотрудник СММ погиб и один был ранен.