В результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В результате обстрела террористами автомобиля ОБСЕ погиб один и были ранены двое сотрудников Специальной мониторинговой миссии. Об этом сообщается на странице ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
"СММ ОБСЕ может подтвердить, что патруль, состоящий из шести членов на двух бронированных машинах попал в серьезный инцидент. Патруль ехал в непосредственной близости от населенного пункта Пришиб, в районе, неконтролируемом правительством в Луганской области. В результате один член патруля умер, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.
Напомним, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ.
Как сообщал УНН, Председатель ОБСЕ Себастьян Курц подтвердил, что в результате взрыва этого авто один сотрудник СММ погиб и один был ранен.