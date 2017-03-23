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Внаслідок вибухів у Балаклії обмежено рух низки приміських поїздів

Внаслідок вибухів у Балаклії обмежено рух низки приміських поїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Через вибухи боєприпасів в Балаклії що на Харківщині, обмежено рух ряду приміських поїздів. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила прес-служба регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

“Обмежено рух приміських поїздів на ділянці Шебелинка — Балаклія — Савинці. Потяги, які відправляються з Харкова в напрямку Ізюму і Балаклеї, курсуватимуть тільки до станції “Шебелинка”. Також поїзди, що йдуть з Ізюма до Харкова, курсуватимуть лише до станції “Савинці”, — повідомили у прес-службі.

Зазначається, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією сьогодні було скасовано курсування поїзда № 6445/6446 Харків — Красний Лиман — Харків.

Також прес-служба регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” повідомили, що пасажирські поїзди зранку в бік Балаклії не курсують, а звідти поїзди курсують за графіком.

Там додали, що “після стабілізації ситуації рух поїздів буде відновлено”.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

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