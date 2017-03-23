В результате взрывов в Балаклее ограничено движение ряда пригородных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за взрывов боеприпасов в Балаклее на Харьковщине ограничено движение ряда пригородных поездов. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-служба регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця".
"Ограничено движение пригородных поездов на участке Шебелинка - Балаклея - Савинцы. Поезда, которые отправляются из Харькова в направлении Изюма и Балаклее, будут курсировать только до станции "Шебелинка". Также поезда, идущие из Изюма в Харьков, будут курсировать только до станции "Савинцы", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией сегодня было отменено курсирование поезда № 6445/6446 Харьков - Красный Лиман - Харьков.
Также пресс-служба регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" сообщили, что пассажирские поезда утром в сторону Балаклее не ходят, а оттуда поезда курсируют по графику.
Там добавили, что "после стабилизации ситуации движение поездов будет восстановлено".
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.