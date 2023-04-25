Внаслідок удару рф по центру Куп'янська поранено 10 цивільних - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Внаслідок удару російських військ по музею у центрі Куп'янська поранено 10 цивільних людей, двоє перебувають під завалами, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами", - повідомив Синєгубов.
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Зі слів голови ОВА, усі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.
"Імовірність нових ракетних ударів по місту Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях", - наголосив Синєгубов.
Нагадаємо
росіяни вранці обстріляли центр Куп'янська, спочатку було відомо про 5 поранених.