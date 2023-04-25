В результате удара рф по центру Купянска ранены 10 гражданских - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате удара российских войск по музею в центре Купянска ранены 10 гражданских людей, двое находятся под завалами, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"В результате российского удара ракетой С-300 по самому центру Купянска 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами", - сообщил Синегубов.
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По словам главы ОВА, все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям.
"Вероятность новых ракетных ударов по городу Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", - подчеркнул Синегубов.
Напомним
россияне утром обстреляли центр Купянска, сначала было известно о 5 раненых.