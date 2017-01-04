Внаслідок теракту в Мосулі загинуло семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Жертвами чергового теракту в Мосулі стали сім військовослужбовців. Про це агенції Anadolu повідомив командувач операціями ЗС Іраку в Мосулі, полковник Ахмед аль-Джубурі, передає УНН.
За його словами, смертник підірвав замінований автомобіль неподалік від військового блокпосту на південному сході міста.
У той же час, командувач антитерористичними операціями генерал Абдулвеххаб ас-Саїді сказав, що до сьогоднішнього дня армія забезпечила контроль над 45 східними кварталами Мосула.
Як повідомляв УНН, Мосул за тиждень покинули 13 тисяч людей.