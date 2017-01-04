В результате теракта в Мосуле погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Жертвами очередного теракта в Мосуле стали семь военнослужащих. Об этом агентству Anadolu сообщил командующий операциями ВС Ирака в Мосуле, полковник Ахмед аль-Джубури, передает УНН.
По его словам, смертник подорвал заминированный автомобиль неподалеку от военного блокпоста на юго-востоке города.
В то же время, командующий антитеррористическими операциями генерал Абдулвеххаб ас-Саиди сказал, что до сегодняшнего дня армия обеспечила контроль над 45 восточными кварталами Мосула.
Как сообщал УНН, Мосул за неделю покинули 13 тыс. человек .