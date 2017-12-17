Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом постраждало 32 правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок сутичок під Жовтневим палацом в столиці постраждало 32 правоохоронці, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Зокрема, сьогодні при спробі потрапити у будівлю Жовтневого палацу учасники акції влаштували сутичку із правоохоронцями. Під час штовханини вони почали застосовувати невідомий газ дратівливої дії, кидали петарди та пляшки з водою. Окрім того, у деяких військовослужбовців відібрали спецзасоби.
"При цьому постраждало 15 нацгвардійців та 17 поліцейських: вони перебувають у лікарні із отруєнням невідомою речовиною, у декого також забої тіла. Інформація про інших травмованих уточнюється," - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що на цей час ситуація у столиці спокійна. Поліцейські продовжують нести службу у центральній частині Києва.
Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.
Також нагадаємо, у на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці. Поліція відкрила кримінальні провадження.