Внаслідок сутичок під Жовтневим палацом постраждало 32 правоохоронці

Зокрема, сьогодні при спробі потрапити у будівлю Жовтневого палацу учасники акції влаштували сутичку із правоохоронцями. Під час штовханини вони почали застосовувати невідомий газ дратівливої дії, кидали петарди та пляшки з водою. Окрім того, у деяких військовослужбовців відібрали спецзасоби.

"При цьому постраждало 15 нацгвардійців та 17 поліцейських: вони перебувають у лікарні із отруєнням невідомою речовиною, у декого також забої тіла. Інформація про інших травмованих уточнюється," - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що на цей час ситуація у столиці спокійна. Поліцейські продовжують нести службу у центральній частині Києва.

Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.

Також нагадаємо, у на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.

Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці. Поліція відкрила кримінальні провадження.