В результате столкновений в Октябрьским дворцом пострадали 32 правоохранителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня в результате столкновений во Октябрьским дворцом в столице пострадали 32 правоохранителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В частности, сегодня при попытке попасть в здание Октябрьского дворца участники акции устроили потасовку с правоохранителями. Во время потасовки они начали применять неизвестный газ раздражающего действия, бросали петарды и бутылки с водой. Кроме того, в некоторых военнослужащих отобрали спецсредства.
"При этом пострадало 15 нацгвардийцев и 17 полицейских: они находятся в больнице с отравлением неизвестным веществом, у некоторых также ушибы тела. Информация о других травмированных уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в настоящее время ситуация в столице спокойная. Полицейские продолжают нести службу в центральной части Киева.
Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца экс-глава Одесской ОГА Саакашвили со сторонниками направился в ВР.
Также напомним, в на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.
Как сообщал УНН, в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка. Полиция открыла уголовные производства.