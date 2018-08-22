Внаслідок стрілянини в Одесі постраждав комунальник
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція розшукує чоловіка, який стріляв у співробітника житлово-комунального підприємства в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
"Внаслідок стрілянини було травмовано 45-річного співробітника ЖКП. Чоловіка із пораненнями грудної клітини та передпліччя доставлено до міської лікарні. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - зазначили у поліції.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Попередні версії інциденту: службова діяльність та тривалий конфлікт.
За інформацією місцевих ЗМІ потерпілий - заступник директора ЖКС "Чорноморський".
Наразі поліцією вживаються заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.
Нагадаємо, вчора в Одесі сталася стрілянина. З вулиці Академіка Вільямса до лікарні доставили 45-річного одесита з пораненнями грудної клітини та передпліччя.