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В результате стрельбы в Одессе пострадал коммунальщик

Киев • УНН

 • 10291 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция разыскивает стрелявшего в сотрудника жилищно-коммунального предприятия в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В результате стрельбы в Одессе пострадал коммунальщик

"В результате стрельбы был травмирован 45-летний сотрудник ЖКУ. Мужчину с ранениями грудной клетки и предплечья был доставлен в городскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в полиции. 

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительные версии инцидента: служебная деятельность и длительный конфликт. 

По информации местных СМИ пострадавший - заместитель директора ЖКС "Черноморский".

Сейчас полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.

Напомним, вчера в Одессе произошла стрельба. С улицы Академика Вильямса в больницу доставили 45-летнего одессита с ранениями грудной клетки и предплечья.

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