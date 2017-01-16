Внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Внаслідок стрілянини на центральній площі м. Олевська Житомирської області загинув чоловік та ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Так, 16 січня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська.
За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.
У результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо — жителі Олевського району та ще троє — львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.