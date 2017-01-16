В результате стрельбы в Житомирской области погиб человек, шесть человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В результате стрельбы на центральной площади г.Олевск Житомирской области погиб человек и еще шесть человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Так, 16 января около часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади г.Олевск.
По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими со Львовской области.
В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлено часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.