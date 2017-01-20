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Внаслідок стрілянини на Гідропарку постраждало троє чоловіків

Внаслідок стрілянини на Гідропарку постраждало троє чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ.20 січня. УНН. Внаслідок стрілянини на території Гідропарку в Києві постраждало троє чоловіків, яких госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

До чергової частини Дніпровського управління поліції близько 22-ї години 19 січня надійшло повідомлення про те, що на території Гідропарку невідомий влаштував стрілянину.

Правоохоронці встановили особи двох громадян — 37-річних жителів Києва та Броварів, які під час бійки у кафе застосували зброю. У результаті троє чоловіків, двоє киян та житель Чернігівщини, отримали поранення голови, грудної клітини та інших частин тіла. Після надання першої допомоги постраждалих госпіталізували. Їх життю нічого не загрожує.

Під час огляду місця події поліцейські виявили предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумовими кулями ПМ-РФ, та 10 гільз. Їх вилучили та направили на експертні дослідження, а зловмисників затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження розслідується за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

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