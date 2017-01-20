В результате стрельбы в Гидропарке пострадали трое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В результате стрельбы на территории Гидропарка в Киеве пострадали трое мужчин, которых госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Днепровского управления полиции около 22:00 19 января поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу.
Правоохранители установили личности двух граждан - 37-летних жителей Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговской области получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.
Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновых пуль ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертное исследование, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.