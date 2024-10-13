Внаслідок стрілянини біля одного із кафе в Софіївській Борщагівці поранено поліцейського
Київ • УНН
У Софіївській Борщагівці біля кафе сталася стрілянина, внаслідок якої поранено 34-річного поліцейського поза службою. Конфлікт виник між відпочиваючими, один з учасників тричі вистрілив в опонента з травматичної зброї.
Біля одного із кафе в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Інцидент стався ввечері 12 жовтня. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання про надання правової кваліфікації. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.
Деталі
"12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе відбулася стрілянина. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента. Попередньо, з спецзасобу травматичної дії. Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні", - повідомили правоохоронці.
Зазначається, що особу зловмисника встановлено, а зброю вилучено. Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації
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