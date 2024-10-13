В результате стрельбы возле одного из кафе в Софиевской Борщаговке ранен полицейский
Киев • УНН
В Софиевской Борщаговке возле кафе произошла стрельба, в результате которой ранен 34-летний полицейский вне службы. Конфликт возник между отдыхающими, один из участников трижды выстрелил в оппонента из травматического оружия.
Возле одного из кафе в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате которой ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Инцидент произошел вечером 12 октября. Сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
«12 октября в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла стрельба. Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента. Предварительно, из спецсредства травматического действия. В результате происшествия ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас пострадавший находится в больнице», - сообщили правоохранители.
Отмечается, что личность злоумышленника установлена, а оружие изъято. Полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации
Напомним,
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