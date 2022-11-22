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Внаслідок придушення протестів в Ірані за тиждень загинуло понад 70 людей

Внаслідок придушення протестів в Ірані за тиждень загинуло понад 70 людей

Київ • УНН

 • 489662 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Іранські сили безпеки вбили 72 особи, у тому числі 56 у районах, населених курдами, лише за останній тиждень під час придушення протестів, спровокованих смертю Махси Аміні, заявила у вівторок правозахисна група, передає УНН.

Протести, спровоковані в середині вересня смертю 22-річної Аміні, затриманої поліцією у справах моралі, вийшли за межі етнічних груп, соціальних класів і кордонів провінцій і перетворилися на найбільший виклик клерикальному керівництву Ірану з часів ісламської революції 1979 року.

Влада відповіла посиленням репресій, що викликали міжнародний резонанс.

Деталі

Організація «Іранські права людини» (IHR), що базується в Норвегії, заявила, що в Ірані силами безпеки по всій країні було вбито 416 осіб, у тому числі 51 дитина і 21 жінка.

У звіті йдеться про те, що лише за останній тиждень загинули 72 особи, у тому числі 56 осіб у західних районах, населених курдами, де останніми днями спостерігався сплеск протестної активності.

У кількох містах на заході Ірану, населених курдами, у тому числі в Махабаді, Джаванруді та Піраншахрі, відбулися великі протести, які часто починалися з похорону тих, хто раніше був убитий під час демонстрацій.

Правозахисна група Hengaw, що базується в Норвегії, яка займається курдськими районами Ірану, звинуватила іранські сили безпеки у прямій стрільбі по протестувальникам з кулеметів і обстрілах житлових районів.

Група заявила, що підтвердила вбивство 42 курдських громадян Ірану в дев'яти містах за останній тиждень, майже всі вбиті прямим наведенням.

Спостерігачі також звинуватили Іран у відключенні мобільного інтернету по всій країні у понеділок у розпал протестної активності.

У вівторок Monitor Netblocks заявила, що мобільний інтернет було відновлено після 3,5-годинного відключення стільникового зв'язку у понеділок, що також співпало з тим, що футбольна команда Ірану відмовилася співати національний гімн на першому матчі чемпіонату світу.

За даними, зібраними IHR, більше половини вбитих іранськими силами безпеки під час репресій загинули у провінціях, населених етнічними меншинами.

126 людей було вбито в південно-східній провінції Сістан-Белуджистан, в основному населеній сунітською белуджською меншиною, де протести мали окрему іскру.

Тим часом 48 людей було вбито в Курдистані, 45 у Західному Азербайджані та 23 у Керманшаху, йдеться в повідомленні.

Тим часом судова система Ірану заявила, що під час протестів було заарештовано 40 іноземних громадян, але не повідомила подробиць.

Додамо

В основному курди-суніти, яких часто називають одним із найбільших у світі народів без громадянства, становлять одну з найважливіших груп не Перської етнічної меншини в Ірані, а також мають значні меншини в сусідніх Іраку та Туреччині, а також у Сирії.

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