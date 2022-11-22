В результате подавления протестов в Иране за неделю погибли более 70 человек

Протесты, спровоцированные в середине сентября смертью 22-летней Амини, задержанной полицией по делам морали, вышли за пределы этнических групп, социальных классов и границ провинций и превратились в величайший вызов клерикальному руководству Ирана со времен исламской революции 1979 года.

Власти ответили усилением репрессий, вызвавших международный резонанс.

Детали

Организация «Иранские права человека» (IHR), базирующаяся в Норвегии, заявила, что в Иране силами безопасности по всей стране было убито 416 человек, в том числе 51 ребенок и 21 женщина.

В отчете говорится, что только за последнюю неделю погибли 72 человека, в том числе 56 человек в западных районах, населенных курдами, где в последние дни наблюдался всплеск протестной активности.

В нескольких городах на западе Ирана, населенных курдами, в том числе в Махабаде, Джаванруде и Пираншахри, произошли большие протесты, которые часто начинались с похорон тех, кто раньше был убит во время демонстраций.

Правозащитная группа Hengaw, базирующаяся в Норвегии, занимающаяся курдскими районами Ирана, обвинила иранские силы безопасности в прямой стрельбе по протестующим из пулеметов и обстрелам жилых районов.

Группа заявила, что подтвердила убийство 42 курдских граждан Ирана в девяти городах за последнюю неделю, почти все убиты прямой наводкой.

Наблюдатели также обвинили Иран в отключении мобильного интернета по всей стране в понедельник в разгар протестной активности.

Во вторник Monitor Netblocks заявила, что мобильный интернет был восстановлен после 3,5-часового отключения сотовой связи в понедельник, что также совпало с тем, что футбольная команда Ирана отказалась петь национальный гимн на первом матче чемпионата мира.

По данным, собранным IHR, более половины убитых иранскими силами безопасности во время репрессий погибли в провинциях, населенных этническими меньшинствами.

126 человек были убиты в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан, в основном населенном суннитским белуджским меньшинством, где протесты имели отдельную искру.

Тем временем 48 человек были убиты в Курдистане, 45 в Западном Азербайджане и 23 в Керманшахе, говорится в сообщении.

Между тем судебная система Ирана заявила, что во время протестов были арестованы 40 иностранных граждан, но не сообщила подробности.

Добавим

В основном курды-сунниты, которых часто называют одним из самых больших в мире народов без гражданства, составляют одну из важнейших групп не Перского этнического меньшинства в Иране, а также имеют значительные меньшинства в соседних Ираке и Турции, а также в Сирии.