Внаслідок пожежі в Балаклії пошкоджено 23 будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. Про це на брифінгу заявила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ми прорахували вже 23 об’єкти з різного ступеня пошкодженнями. Ця робота проводиться”, — сказала Ю.Світлична.
Вона зазначила, що список пошкоджених об’єктів буде уточнюватися.
До переліку об’єктів, за даними Ю.Світличної, входять як житлові будинки, так і будівлі соціальної сфери.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Як повідомляв УНН, у НАТО почали готувати допомогу для гуманітарного розмінування Балаклії.