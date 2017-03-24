В результате пожара в Балаклее повреждено 23 здания
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате пожара на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области повреждено 23 здания. Об этом на брифинге заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Свитличная, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день мы насчитали уже 23 объекта с разной степенью повреждения. Эта работа проводится ", - сказала Ю.Свитличная.
Она отметила, что список поврежденных объектов будет уточняться.
В перечень объектов, по данным Ю.Свитличной, входят как жилые дома, так и здания социальной сферы.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .
Как сообщал УНН, в НАТО начали готовить помощь для гуманитарного разминирования Балаклее .