В результате пожара в Балаклее повреждено 23 здания

"На сегодняшний день мы насчитали уже 23 объекта с разной степенью повреждения. Эта работа проводится ", - сказала Ю.Свитличная.

Она отметила, что список поврежденных объектов будет уточняться.

В перечень объектов, по данным Ю.Свитличной, входят как жилые дома, так и здания социальной сферы.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Как сообщал УНН, в НАТО начали готовить помощь для гуманитарного разминирования Балаклее .