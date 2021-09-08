Внаслідок пожежі у в'язниці в Індонезії загинули 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Пожежа у в'язниці в провінції Бантен в Індонезії спалахнула вночі, 8 вересня. Загинули щонайменше 40 осіб. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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В'язнів все ще евакуюють із в'язниці в найзахіднішій провінції Яви, а причина пожежі наразі невідома, але підозрюють коротке замикання електромережі, сказав представник поліції Юсрі Юнус.
Він додав, що 73 людини також отримали легкі травми.
У блоці, який постраждав, сиділи ув'язнені за злочини, пов'язані з наркотиками. Скільки людей були присутні під час пожежі невідомо, але в’язниця переповнена.
Згідно з урядовими даними станом на вересень, в'язниця в Тангерангу, промисловому та виробничому центрі поблизу Джакарти, містила понад 2000 ув'язнених, що значно перевищує 600 осіб.
Нагадаємо
Рятувальники ліквідували пожежу в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку у місті Умань, постраждали неповнолітні.