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Внаслідок пожежі у вірменській військовій казармі загинули 15 людей

Київ • УНН

 • 1282724 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У четвер внаслідок пожежі в одній із військових казарм у Вірменії загинули 15 військовослужбовців, ще троє отримали серйозні поранення, повідомило міністерство оборони, передає УНН.

Внаслідок пожежі у вірменській військовій казармі загинули 15 людей

Деталі

Пожежа «спалахнула у казармі інженерно-снайперської роти військової частини», повідомили у міністерстві.

«В результаті загинуло 15 військовослужбовців… Стан трьох інших військовослужбовців оцінюється як тяжкий».

У повідомленні йдеться, що пожежа почалася у казармах в Азаті, селі у східному районі Гегаркуніка, недалеко від кордону з Азербайджаном.

Інцидент стався «внаслідок порушення правил пожежної безпеки, під час якого було використано заборонені речовини», заявив на засіданні уряду міністр оборони Сурен Папікян із посиланням на попередню інформацію.

«Ми говоримо про бензин», - сказав він.

Папікян у зв'язку з інцидентом звільнив командира армійського корпусу та кількох старших офіцерів.

Слідчі заявили, що порушено кримінальну справу за фактом порушення правил техніки безпеки.

Доповнення

У серпні 2022 року понад десяток людей загинули внаслідок вибуху та подальшої пожежі на жвавому ринку в столиці Вірменії Єревані.

Кавказька нація з населенням близько трьох мільйонів людей все ще відновлюється після війни 2020 року з Азербайджаном, яка закінчилася тяжкою поразкою та спровокувала політичну кризу.

Незважаючи на закінчення великомасштабних бойових дій, зберігається напруженість між колишніми суперниками через їхні кордони.

У четвер Міноборони Вірменії заявило, що одного з її військовослужбовців було поранено внаслідок обстрілу азербайджанської сторони і він перебуває у «важкому» стані.

У коментарі місцевим ЗМІ міністерство оборони Азербайджану заперечувало, що його солдати відкрили вогонь.

Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я, укладеного за посередництва росії з метою припинення бойових дій у 2020 році.

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