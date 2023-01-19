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В результате пожара в армянской военной казарме погибли 15 человек

Киев • УНН

 • 1282724 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В четверг в результате пожара в одной из военных казарм в Армении погибли 15 военнослужащих, еще трое получили серьезные ранения, сообщило министерство обороны, передает УНН.

В результате пожара в армянской военной казарме погибли 15 человек

Детали

Пожар «вспыхнул в казарме инженерно-снайперской роты воинской части», сообщили в министерстве.

«В результате погибло 15 военнослужащих… Состояние трех других военнослужащих оценивается как тяжелое».

В сообщении говорится, что пожар начался в казармах в Азате, деревне в восточном районе Гегаркуника, недалеко от границы с Азербайджаном.

Инцидент произошел «в результате нарушения правил пожарной безопасности, во время которого были использованы запрещенные вещества», заявил на заседании правительства министр обороны Сурен Папикян со ссылкой на предварительную информацию.

«Мы говорим о бензине», - сказал он.

Папикян в связи с инцидентом уволил командира армейского корпуса и нескольких старших офицеров.

Следователи заявили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности.

Дополнение

В августе 2022 года более десятка человек погибли в результате взрыва и последующего пожара на оживленном рынке в столице Армении Ереване.

Кавказская нация с населением около трех миллионов человек все еще восстанавливается после войны 2020 года с Азербайджаном, которая закончилась тяжелым поражением и спровоцировала политический кризис.

Несмотря на окончание крупномасштабных боевых действий, сохраняется напряженность между бывшими соперниками из-за их границ.

В четверг Минобороны Армении заявило, что один из ее военнослужащих был ранен в результате обстрела азербайджанской стороны и находится в «тяжелом» состоянии.

В комментарии местным СМИ министерство обороны Азербайджана отрицало, что его солдаты открыли огонь.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного при посредничестве россии с целью прекращения боевых действий в 2020 году.

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