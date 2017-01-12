Внаслідок пожежі на заводі у Києві постраждало двоє співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Києві внаслідок вибуху на заводі сталася пожежа, постраждало двоє співробітників. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що внаслідок вибуху, за попередніми даними печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа.
Вогнеборці негайно приступили до гасіння та о 14:10 локалізували вогонь на площі 10 кв. м. О 14:17 пожежу було ліквідовано.
Під час пожежі постраждало двоє співробітників заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Обставини події та причини вибуху встановить слідство.