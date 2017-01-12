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В результате пожара на заводе в Киеве пострадали двое сотрудников

В результате пожара на заводе в Киеве пострадали двое сотрудников

Киев • УНН

 • 7758 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Киеве в результате взрыва на заводе произошел пожар, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в результате взрыва, по предварительным данным печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар.

Пожарные немедленно приступили к тушению и в 14:10 локализовали огонь на площади 10 кв. м. В 14:17 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали два сотрудника завода, которых с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

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