Внаслідок пожежі на ринку "Північний" в Одесі знищено 143 торговельних павільйони

“Пожежно-рятувальні відділення залучались по підвищеному номеру виклику „РАНГ-2“. Орієнтовна площа пожежі склала 400 м кв. Гасіння ускладнювалось поодинокими вибухами деяких промислових товарів в торговельних павільйонах”, — зазначили у відомстві.

Пожежа о 19:47 була локалізована, а о 20:07 повністю ліквідована на загальній площі 700 м кв. Вогнем знищено та пошкоджено близько 143 торговельних павільйонів. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Внаслідок оперативних дій підрозділами ДСНС евакуйовано 60 осіб та врятовано 307 торговельних павільйонів.

В ході евакуації людей з ринку постраждало 6 осіб, серед яких два працівника патрульної поліції. Правоохоронці потрапили в лікарню з діагнозом “отруєння чадним газом”.

Нагадаємо, 22 квітня ринок горів в Одесі.