В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе уничтожено 143 торговых павильона

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38579 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155340 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115985 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116240 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112399 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107035 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103539 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153302 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе уничтожено 143 торговых павильона

В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе уничтожено 143 торговых павильона

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В результате масштабного пожара на рынке “Северный” пострадали шесть человек и уничтожено 143 павильоны. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской обл.

“Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова” РАНГ-2 “. Ориентировочная площадь пожара составила 400 кв. Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах ”, - отметили в ведомстве.

Пожар в 19:47 был локализован, а в 20:07 полностью ликвидирован на общей площади 700 кв. Огнем уничтожено и повреждено около 143 торговых павильонов. Причина возникновения пожара устанавливается.

Вследствие оперативных действий подразделениями ГСЧС эвакуированы 60 человек и спасено 307 торговых павильонов.

В ходе эвакуации людей с рынка пострадало шести человек, среди которых два работника патрульной полиции. Правоохранители попали в больницу с диагнозом “отравление угарным газом”.

Напомним, 22 апреля рынок горел в Одессе .

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