В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе уничтожено 143 торговых павильона

“Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова” РАНГ-2 “. Ориентировочная площадь пожара составила 400 кв. Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах ”, - отметили в ведомстве.

Пожар в 19:47 был локализован, а в 20:07 полностью ликвидирован на общей площади 700 кв. Огнем уничтожено и повреждено около 143 торговых павильонов. Причина возникновения пожара устанавливается.

Вследствие оперативных действий подразделениями ГСЧС эвакуированы 60 человек и спасено 307 торговых павильонов.

В ходе эвакуации людей с рынка пострадало шести человек, среди которых два работника патрульной полиции. Правоохранители попали в больницу с диагнозом “отравление угарным газом”.

Напомним, 22 апреля рынок горел в Одессе .