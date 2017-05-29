Внаслідок падіння з вікна на 4-му поверсі у Куп’янську загинула 5-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Трагедія сталася сьогодні о 13:55 у місті Куп’янську. Від падіння з вікна квартири на 4-му поверсі загинула 5-річна дівчинка. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Трагедія сталася сьогодні о 13:55 у місті Куп’янську. Від падіння з вікна квартири на 4-му поверсі загинула 5-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
До чергової частини Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що до них доставлено дитину з травмами.
Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що 5 -річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху. Її мама вийшла на декілька хвилин з кімнати, а дитина, намагаючись дістати іграшки з підвіконня, оперлася на москітну сітку. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення Куп’янської лікарні. На жаль, травми виявились несумісними з життям.
Слідчим поліції факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
Працівники поліції вкотре звертаються до батьків з проханням уважно слідкувати за своїми дітьми, не залишати їх навіть на хвилинку у кімнатах з відчиненими вікнами або якщо там встановлені москітні сітки. Вони не розраховані на вагу дитини.
Як повідомляв УНН 6 травня, дворічний малюк на Рівненщині випав з вікна гуртожитку та не травмувався.