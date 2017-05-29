Внаслідок падіння з вікна на 4-му поверсі у Куп’янську загинула 5-річна дівчинка

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31819 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 80117 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 88656 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 81150 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 107586 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75970 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85359 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96645 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88366 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 195468 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8м/с
50%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 6456 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10027 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 4656 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12055 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 10781 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 88657 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 195468 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 348554 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283678 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17417 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15802 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 81153 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22813 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27816 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Внаслідок падіння з вікна на 4-му поверсі у Куп’янську загинула 5-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 8596 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Трагедія сталася сьогодні о 13:55 у місті Куп’янську. Від падіння з вікна квартири на 4-му поверсі загинула 5-річна дівчинка. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Внаслідок падіння з вікна на 4-му поверсі у Куп’янську загинула 5-річна дівчинка

"Трагедія сталася сьогодні о 13:55 у місті Куп’янську. Від падіння з вікна квартири на 4-му поверсі загинула 5-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

До чергової частини Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що до них доставлено дитину з травмами.

Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що 5 -річна дівчинка випала з вікна 4-го поверху. Її мама вийшла на декілька хвилин з кімнати, а дитина, намагаючись дістати іграшки з підвіконня, оперлася на москітну сітку. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення Куп’янської лікарні. На жаль, травми виявились несумісними з життям.

Слідчим поліції факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції вкотре звертаються до батьків з проханням уважно слідкувати за своїми дітьми, не залишати їх навіть на хвилинку у кімнатах з відчиненими вікнами або якщо там встановлені москітні сітки. Вони не розраховані на вагу дитини.

Як повідомляв УНН 6 травня, дворічний малюк на Рівненщині випав з вікна гуртожитку та не травмувався.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,607.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,616.89