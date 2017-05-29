В результате падения из окна 4-го этажа в Купянске погибла 5-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Трагедия произошла сегодня в 13:55 в городе Купянске. От падения из окна квартиры на 4-м этаже погибла 5-летняя девочка. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Трагедия произошла сегодня в 13:55 в городе Купянске. От падения из окна квартиры на 4-м этаже погибла 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.
В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами.
Выехавшей следственно-оперативной группой было установлено, что 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперся на москитную сетку. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Следователем полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции в очередной раз обращаются к родителям с просьбой внимательно следить за своими детьми, не оставлять их даже на минутку в комнатах с открытыми окнами или если там установлены москитные сетки. Они не рассчитаны на вес ребенка.
Как сообщал УНН 6 мая, двухлетний малыш в Ровенской области выпал из окна общежития и не травмировался.