Внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині загинула родина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули чоловік і жінка. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 10 березня, близько 00.25 у Стрийський відділ поліції надійшла інформація про те, що у приватному будинку в селі Грабовець виявлено двох людей без ознак життя”, — йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік після опівночі прийшов до сусідів, однак двері йому не відчинили. Почувши запах газу, він через вікно проник у будинок і виявив тіла 54-річного чоловіка та 57-річної жінки, які там проживали.
Наразі працівники поліції встановлюють обставини події. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом. Тіла померлих скеровані на судово-медичну експертизу.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Бердичеві, що на Житомирщині, в одній із квартир житлового будинку виявили тіла 8 осіб, двоє з них — діти. За попередньою інформацією, причиною смерті може бути отруєння чадним газом.