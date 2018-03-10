В результате отравления угарным газом во Львовской области погибла семья
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 10 марта, около 00.25 в Стрыйский отдел полиции поступила информация о том, что в частном доме в селе Грабовец обнаружено два человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Как предварительно установили правоохранители, мужчина после полуночи пришел к соседям, однако дверь ему не открыли. Услышав запах газа, он через окно проник в дом и обнаружил тела 54-летнего мужчины и 57-летней женщины, которые там проживали.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Бердичеве, что в Житомирской области, в одной из квартир жилого дома обнаружили тела 8 человек, двое из них - дети. По предварительной информации, причиной смерти может быть отравление угарным газом.