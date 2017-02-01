Внаслідок обстрілу житлових будинків в Авдіївці отримав поранення чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики сьогодні вранці продовжили обстріл Авдіївки, поранення отримав місцевий житель. Про це повідомив начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“Ранок. Авдіївка. Біля 7 години бойовики продовжили обстріл міста. Мешканці звертаються по допомогу на 102. Район вул.Тургенєва. Пряме попадання снарядів в житлові будинки. Потерпілих від обстрілу немає. Район вул.Металургів. В результаті обстрілу пошкоджені дахи будинків. Поранення отримав чоловік, 1954 року народження. Район вул.Колосова. Снаряд потрапив в дах будинку, вибиті шибки. Потерпілих від обстрілу немає”, — написав В.Аброськін.
Він зазначив, що на кожне таке звернення виїжджають слідчо-оперативні групи поліції Донеччини задля документування та надання необхідної допомоги громадянам.
Як повідомляв УНН, бойовики розпочали ранок зі спроби штурму в районі Авдіївки.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.