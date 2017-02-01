В результате обстрела жилых домов в Авдеевке получил ранения мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики сегодня утром продолжили обстрел Авдеевки, ранения получил местный житель. Об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Утро. Авдеевка. Около 7:00 боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на "102". Район ул. Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших в результате обстрела нет. Район ул. Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина, 1954 года рождения. Район ул. Колосова. Снаряд попал в крышу дома, выбиты стекла. Пострадавших в результате обстрела нет", - написал В.Аброськин.
Он отметил, что на каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донецкой области для документирования и предоставления необходимой помощи гражданам.
Как сообщал УНН, боевики начали утро с попытки штурма в районе Авдеевки.
Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.