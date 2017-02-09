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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Внаслідок обстрілу бойовиків знеструмлені селища Талаківка і Гнутове

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вчора о 21:05 в районі населеного пункту Талаківка, що на Донеччині, стався обстріл, в результаті якого осколками була пошкоджена електростанція. Внаслідок обстрілу селища Талаківка і Гнутове, а також близько 500 дворів в Сартані залишилися без електропостачання. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.

Внаслідок обстрілу бойовиків знеструмлені селища Талаківка і Гнутове

Як повідомив селищний голова Талаківки В'ячеслав Салгалов, через пошкодження підстанції зупинилася котельня, що забезпечує теплом школу і дитячий садок селища. За його словами, заняття тимчасово зупинені. Жертв або постраждалих серед населення немає.

Під головуванням заступника міського голови Михайла Когута скликано робочу нараду за участю всіх служб міста, на якому розглянуть шляхи ліквідації наслідків обстрілу. Інформація буде доповнена.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, близько 5 тис. жителів Луганщини залишились без води через обстріли бойовиків.

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