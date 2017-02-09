В результате обстрела боевиков обесточены поселки Талаковка и Гнутово

Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждения подстанции остановилась котельная, которая обеспечивает теплом школу и детский сад поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв или пострадавших среди населения нет.

Под председательством заместителя городского головы Михаила Когута созвано рабочее совещание с участием всех служб города, на котором рассмотрят пути ликвидации последствий обстрела. Информация будет дополнена.

Напомним, как сообщал УНН, около 5 тыс. жителей Луганской области остались без воды из-за обстрелов боевиков.