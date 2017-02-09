В результате обстрела боевиков обесточены поселки Талаковка и Гнутово
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вчера в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка, что в Донецкой области, произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. В результате обстрела поселки Талаковка и Гнутово, а также около 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.
Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждения подстанции остановилась котельная, которая обеспечивает теплом школу и детский сад поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв или пострадавших среди населения нет.
Под председательством заместителя городского головы Михаила Когута созвано рабочее совещание с участием всех служб города, на котором рассмотрят пути ликвидации последствий обстрела. Информация будет дополнена.
Напомним, как сообщал УНН, около 5 тыс. жителей Луганской области остались без воды из-за обстрелов боевиков.