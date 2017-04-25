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Внаслідок обстрілу бойовиків в Мар’їнці пошкоджено житлові будинки

Внаслідок обстрілу бойовиків в Мар’їнці пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

 • 8924 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу з боку противника у Мар’їнці пошкоджено кілька житлових будинків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"У Мар’їнці зранку відкривали вогонь ворожі снайпери, а ввечері неодноразово та з різних напрямків бойовики вели вогонь з гранатометів та озброєння БМП. Внаслідок ворожого обстрілу у Мар’їнці пошкоджено кілька житлових будинків", - повідомив він.

Також під вогонь з боку противника потрапив КПВВ "Мар’їнка" на трасі Донецьк – Запоріжжя. Поранено одного цивільного чоловіка, який представився волонтером, додав він.

Водночас, в Широкиному російсько-окупаційні війська один раз відкрили вогонь з переносної реактивної установки "Град-Партизан". У Красногорівці бойовики провели обстріл з гранатометів, зазначив речник МОУ.

"За минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 14 збройних провокацій з боку ворога", - розповів А.Лисенко.

Нагадаємо, за минулу добу на донецькому напрямку бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО.

 

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