В результате обстрела боевиков в Марьинке повреждено жилые дома

"В Марьинке утром открывали огонь вражеские снайперы, а вечером неоднократно и по разным направлениям боевики вели огонь из гранатометов и вооружения БМП. Вследствие вражеского обстрела в Марьинке повреждены несколько жилых домов", - сообщил он.

Также под огонь со стороны противника попал КПВВ "Марьинка" на трассе Донецк - Запорожье. Ранен один гражданский, который представился волонтером, добавил он.

В то же время, в Широкино российско-оккупационные войска один раз открыли огонь из переносной реактивной установки "Град-Партизан". В Красногоровке боевики провели обстрел из гранатометов, отметил представитель МОУ.

"За прошедшие сутки на мариупольском направлении состоялось 14 вооруженных провокаций со стороны врага", - рассказал А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО.