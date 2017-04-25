В результате обстрела боевиков в Марьинке повреждено жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вследствие вражеского обстрела со стороны противника в Марьинке повреждены несколько жилых домов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Марьинке утром открывали огонь вражеские снайперы, а вечером неоднократно и по разным направлениям боевики вели огонь из гранатометов и вооружения БМП. Вследствие вражеского обстрела в Марьинке повреждены несколько жилых домов", - сообщил он.
Также под огонь со стороны противника попал КПВВ "Марьинка" на трассе Донецк - Запорожье. Ранен один гражданский, который представился волонтером, добавил он.
В то же время, в Широкино российско-оккупационные войска один раз открыли огонь из переносной реактивной установки "Град-Партизан". В Красногоровке боевики провели обстрел из гранатометов, отметил представитель МОУ.
"За прошедшие сутки на мариупольском направлении состоялось 14 вооруженных провокаций со стороны врага", - рассказал А.Лысенко.
Напомним, за минувшие сутки на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО.