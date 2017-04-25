В результате обстрела боевиков в Марьинке повреждено жилые дома

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101777 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155326 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115981 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116237 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112397 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104167 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107035 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103539 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153299 просмотра

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В результате обстрела боевиков в Марьинке повреждено жилые дома

В результате обстрела боевиков в Марьинке повреждено жилые дома

Киев  •  УНН

 • 8922 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вследствие вражеского обстрела со стороны противника в Марьинке повреждены несколько жилых домов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"В Марьинке утром открывали огонь вражеские снайперы, а вечером неоднократно и по разным направлениям боевики вели огонь из гранатометов и вооружения БМП. Вследствие вражеского обстрела в Марьинке повреждены несколько жилых домов", - сообщил он.

Также под огонь со стороны противника попал КПВВ "Марьинка" на трассе Донецк - Запорожье. Ранен один гражданский, который представился волонтером, добавил он.

В то же время, в Широкино российско-оккупационные войска один раз открыли огонь из переносной реактивной установки "Град-Партизан". В Красногоровке боевики провели обстрел из гранатометов, отметил представитель МОУ.

"За прошедшие сутки на мариупольском направлении состоялось 14 вооруженных провокаций со стороны врага", - рассказал А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО.

 

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