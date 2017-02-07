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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Внаслідок обстрілів в Авдіївці пошкоджено ще 19 будівель

Київ • УНН

 • 6269 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. За минулу добу поліцейські в Авдіївці задокументували руйнування 19-ти будівель, за цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Внаслідок обстрілів в Авдіївці пошкоджено ще 19 будівель

Руйнування будинків виявили на таких вулицях:

— вул. Молодіжна, 19 кв. 7, 8, 14, 15 та 23;

— вул. Соборна (Леніна), 73 кв. 67;

— вул. Молодіжна, кооператив “Осінь”, 181 (підвал);

— вул. Комунальна, б. 17 кв. 48;

— вул. Воробйова, б. 9, кв. 48, 51, 55, 56;

— 9-й квартал, кооператив Хімік-2 (гараж);

— вул. Леваневського, б. 27;

— пров. Ясинуватський, б. 33, 39;

— вул. Маяковського, б. 107;

— вул. Колосова (Кірова), 96 та 206.

Нагадаємо, з 29 січня незаконними збройними формуваннями здійснено 91 обстріл міста Авдіївки та його околиць з РЗСО “Град”, САУ калібром 122 та 152 мм, танку, мінометів тощо.

Надійшли повідомлення про те, що загинули 3 мирних жителя (чоловік та 2 жінки), поранено 10 мирних мешканців, з них 7 чоловіків, 3 жінки.

Виявлено 221 пошкодження, з них 170 приватних будинків, 39 багатоповерхівок, 12 нежилих споруд (5 гаражів, автомагазин, літня кухня), 2 залізничні колії на станції Авдіївка та 6 автомобілів.

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