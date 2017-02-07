В результате обстрелов в Авдеевке повреждены еще 19 зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. За прошедшие сутки полицейские в Авдеевке задокументировали разрушение 19-ти зданий, по этим фактам открыли уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Разрушение домов обнаружили на таких улицах:
- ул. Молодежная, 19 кв. 7, 8, 14, 15 и 23;
- ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 67;
- ул. Молодежная, кооператив "Осень", 181 (подвал)
- ул. Коммунальная, д. 17 апреля. 48;
- ул. Воробьева, д. 9, кв. 48, 51, 55, 56;
- 9-й квартал, кооператив Химик-2 (гараж)
- ул. Леваневского, д. 27;
- пер. Ясиноватский, д. 33, 39;
- ул. Маяковского, д. 107;
- ул. Колосова (Кирова), 96 и 206.
Напомним, с 29 января незаконные вооруженные формирования совершили 91 обстрел города Авдеевки и его окрестностей из РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм, танков, минометов и тому подобное.
Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 10 мирных жителей, из них 7 мужчин, 3 женщины.
Выявлено 221 повреждение, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), 2 железнодорожных пути на станции Авдеевка и 6 автомобилей.