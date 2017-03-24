Внаслідок обстрілів Луганщини постраждав український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранень український військовослужбовець, передає УНН з посиланням на прес-службу луганської ОДА.
Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району поранено українського військовослужбовця.
Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні війська 12 разів порушували “режим тиші” вздовж усієї лінії розмежування.
Зокрема, по укріпленнях наших захисників поблизу міста Попасна, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Катеринівка п’ять разів відкривався вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики тричі застосовували автоматичні та протитанкові гранатомети, а також стрілецька зброя.
По позиціях українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська та села Валуйське чотири рази використовувалися протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.
Нагадаємо, що вчора бойовики обстріляли Широкине з “Градів”.