Вследствие обстрелов Луганской области пострадал украинский военный

Вчера днем ​​в результате вражеского обстрела со станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении села Новоалександровка Попаснянского района ранен украинский военнослужащий.

Кроме того, за прошедшие сутки объединенные российско-террористические войска 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения.

В частности, по укреплениям наших защитников вблизи города Попасная, г. Новотошковское, сел Новозвановка и Екатериновка пять раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении села Крымское Новоайдарского района боевики трижды применяли автоматические и противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

По позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская и села Валуйское четыре раза использовались противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.

Напомним, что вчера боевики обстреляли Широкино с "Градов".