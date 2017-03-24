Вследствие обстрелов Луганской области пострадал украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Луганской области в результате обстрелов боевиков получил ранения украинский военнослужащий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Вчера днем в результате вражеского обстрела со станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении села Новоалександровка Попаснянского района ранен украинский военнослужащий.
Кроме того, за прошедшие сутки объединенные российско-террористические войска 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения.
В частности, по укреплениям наших защитников вблизи города Попасная, г. Новотошковское, сел Новозвановка и Екатериновка пять раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении села Крымское Новоайдарского района боевики трижды применяли автоматические и противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
По позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская и села Валуйское четыре раза использовались противотанковые и подствольные гранатометы, стрелковое оружие.
Напомним, что вчера боевики обстреляли Широкино с "Градов".