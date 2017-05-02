Внаслідок обстрілів біля Авдіївки загинув один військовий - штаб АТО

“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що по позиціях неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети.



“Противник, застосовуючи міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру, вів вогонь з боку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території”, — зазначено в повідомленні.