В результате обстрелов у Авдеевки погиб один военный - штаб АТО

“По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что по позициям неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



“Противник, используя минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра, вел огонь со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая, находящихся на временно неподконтрольной Украины территории”, — говорится в сообщении.