Внаслідок нічної атаки рф на Ізмаїльський район Одещини постраждало двоє осіб - Абашев

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«Станом на зараз постраждало дві людини. Вони знаходяться в лікарні, їм надають медичну допомогу», - повідомив він.

Збитки, завдані ворогом, оцінює спецкомісія, розповів Абашев. Наразі відомо про влучання в портову інфраструктуру - паромний комплекс «Переправа». А також у вантажівки, шість з яких згоріло, ще 30 - мають пошкодження, поінформував керівник РДА.

Загалом ворог завдав по Ізмаїльському району близько чотирьох ударів.

«Більша частина дронів була збита силами ППО», - резюмував Абашев.