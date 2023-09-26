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Внаслідок нічної атаки рф на Ізмаїльський район Одещини постраждало двоє осіб - Абашев

Внаслідок нічної атаки рф на Ізмаїльський район Одещини постраждало двоє осіб - Абашев

Київ • УНН

 • 61292 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок нічних нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район Одещини постраждало двоє осіб. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» розповів голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіон Абашев, передає УНН.

Цитата

«Станом на зараз постраждало дві людини. Вони знаходяться в лікарні, їм надають медичну допомогу», - повідомив він.

Збитки, завдані ворогом, оцінює спецкомісія, розповів Абашев. Наразі відомо про влучання в портову інфраструктуру - паромний комплекс «Переправа». А також у вантажівки, шість з яких згоріло, ще 30 - мають пошкодження, поінформував керівник РДА.

Загалом ворог завдав по Ізмаїльському району близько чотирьох ударів.

«Більша частина дронів була збита силами ППО», - резюмував Абашев.

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