В результате ночной атаки рф на Измаильский район Одесской области пострадали два человека - Абашев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район Одесской области пострадали два человека. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал глава Измаильской районной государственной администрации Родион Абашев, передает УНН.
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«По состоянию на сейчас пострадало два человека. Они находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь», - сообщил он.
Ущерб, нанесенный врагом, оценивает спецкомиссия, рассказал Абашев. На данный момент известно о попаданиях в портовую инфраструктуру - паромный комплекс «Переправа». А также в грузовики, шесть из которых сгорели, еще 30 - имеют повреждения, проинформировал руководитель РГА.
В целом враг нанес по Измаильскому району около четырех ударов.
«Большая часть дронов была сбита силами ПВО», - резюмировал Абашев.