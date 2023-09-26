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В результате ночной атаки рф на Измаильский район Одесской области пострадали два человека - Абашев

Киев • УНН

 • 61291 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район Одесской области пострадали два человека. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал глава Измаильской районной государственной администрации Родион Абашев, передает УНН.

Цитата

«По состоянию на сейчас пострадало два человека. Они находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь», - сообщил он.

Ущерб, нанесенный врагом, оценивает спецкомиссия, рассказал Абашев. На данный момент известно о попаданиях в портовую инфраструктуру - паромный комплекс «Переправа». А также в грузовики, шесть из которых сгорели, еще 30 - имеют повреждения, проинформировал руководитель РГА.

В целом враг нанес по Измаильскому району около четырех ударов.

«Большая часть дронов была сбита силами ПВО», - резюмировал Абашев.

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