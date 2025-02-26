Внаслідок нічної атаки ворога на Київщину загинула українська журналістка та хірург
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київщину загинула журналістка Тетяна Кулик та її чоловік Павло Іванчов. Дрон влучив у їхній будинок у Бучанському районі, спричинивши пожежу.
Під час нічної актами БпЛА на Київщину, 26 лютого, загинула журналістка інформаційного агентства "Укрінформ" Тетяна Кулик. Про це повідомляє УНН з посиланням на редакцію агенства.
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Як повідомляється, російський дрон влучив у її будинок в Бучанському районі, внаслідок чого сталася пожежа.
"Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа. Вона була досвідченою журналісткою, також займала посаду ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення і була членкинею Національної спілки журналістів України", - йдеться у дописі.
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Внаслідок атаки також загинув чоловік Кулик — Павло Іванчов, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Про це повідомили на сторінці ВНЗ у Facebook.
"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби",—йдеться у дописі.
За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку професора Іванчова тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.