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В результате ночной атаки врага на Киевщину погибла украинская журналистка и ее муж

В результате ночной атаки врага на Киевщину погибла украинская журналистка и ее муж

Киев  •  УНН

 • 3798 просмотра

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В результате ночной атаки БпЛА в Киевской области погибла журналистка Татьяна Кулик и ее муж Павел Иванчев. Дрон попал в их дом в Бучанском районе, вызвав пожар.

Во время ночной актами БпЛА на Киевщину, 26 февраля, погибла журналистка информационного агентства «Укринформ» Татьяна Кулик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на редакцию агентства.

Детали

Как сообщается, российский дрон попал в ее дом в Бучанском районе, в результате чего произошел пожар.

«Татьяна Кулик - автор и ведущая проекта «Нация непобедимых», которая исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа. Она была опытной журналисткой, также занимала должность ведущей «Центрального канала» (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания и была членом Национального союза журналистов Украины», - говорится в заметке.

Дополнение 

В результате атаки также погиб муж Кулик - Павел Иванчев, профессор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Об этом сообщили на странице ВУЗа в Facebook.

«Как нам стало известно из информации соседей, вероятно, в момент попадания Павел Иванчев находился дома вместе с женой Татьяной. Спасатели ликвидировали пожар, на месте происшествия продолжаются оперативные следственные действия, продолжают работать соответствующие службы», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на месте пожара обнаружено тело погибшего. Найденное в доме профессора Иванчева тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности.

Алина Волянская

Алина Волянская

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