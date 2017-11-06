Внаслідок нічного рейду у Львові 12 призовникам вручили повістки

“Найперше хочу сказати, що ніякої облави не було. Такі заходи у нас проводились щоденно. 3 листопада з 23 до 24 години призовникам було вручено 12 повісток. Вручали повістки тим, хто був у базі ухильників. Громадянам виписалась повістка, всі вони мали зранку сьогодні з’явитись у військомат. Сам провулок перекритий не був. Це були заходи щодо розшуку громадян на строкову службу. Нічого протизаконного з боку військомату не було”, — розповів О.Тіщенко.

Військовий комісар також розповів, що разом із працівниками військового комісаріату були патрульні поліцейскі. Вони відпрацьовували операцію “Мігрант”, відслідковували мігрантів, які незаконно перебувають в Україні.

До слова, комісар розповів, що наразі призов на Львівщині виконаний на 60%. Тіщенко відзначив, що у Львівській області є приблизно 15 тисяч ухильників.

Нагадаємо, минулого тижня вночі з п’ятниці на суботу військові комісари з патрульною поліцією у провулку Крива липа вручили повістки хлопцям призовного віку.